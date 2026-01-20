Mateta attende la Juventus, mentre il Crystal Palace mantiene la distanza. Nel fratto, Youssef En-Nesyri avanza come possibile obiettivo, con i londinesi che chiedono circa 40 milioni di euro per il centravanti francese. La trattativa si complica anche per le commissioni degli agenti, rendendo il trasferimento ancora in fase di definizione.

Jean-Philippe Mateta aspetta la Juve, ma con il passare dei giorni l'affare si complica. Così, avanza forte la candidatura di Youssef En-Nesyri. La Juve continua a sondare il mercato alla ricerca di un centravanti da regalare a Spalletti, ma deve fare i conti con le alte richieste del Crystal Palace e degli agenti del francese. Ecco perché, nelle ultime ore, i dirigenti bianconeri hanno iniziato a virare le proprie attenzioni sul marocchino del Fenerbahce: non il preferito, ma un affare che potrebbe concretizzarsi a condizioni più semplici. La trattativa tra la Juve e il Crystal Palace è ferma all'ultima offerta del club bianconero, forte dell'accordo già raggiunto col giocatore, di un prestito con riscatto obbligatorio in caso d'Europa per complessivi oltre 30 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mateta aspetta la Juve, ma resta la distanza col Crystal Palace. E avanza En-Nesyri...

Ultimissime Juve LIVE: la risposta del Crystal Palace all’offerta per Mateta, risale En-NesyriLe ultime notizie sulla Juventus aggiornate in tempo reale.

Mateta, la Juve insiste: ma c'è il nodo commissioni agenti. En-Nesyri l'alternativaLa Juventus continua a seguire Mateta, con trattative in corso con il Crystal Palace, valutate intorno ai 33 milioni di euro, tra prestito e riscatto obbligatorio legato alla partecipazione europea.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Juventus, per l'estate 2026 spunta l'ipotesi Mateta del Crystal Palace; Calciomercato, Mateta vuole subito la Juve. Napoli, Lang e Lucca vicini all’addio; Romano – Mateta, il sì alla Juve e cosa sta succedendo ora: dall’offerta all’inferno Crystal Palace; Calciomercato live: Juve, Mateta o En-Nesyri. Il Toro va su Simic. E Guardiola vuole anche Vinicius.

Juve, Mateta si complica: sondato anche Giovane - Stando a quanto riportato da La Stampa, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche il talento del Verona, Giovane: servono 18-20 milioni di euro per strapparlo al club scaligero, ed anche in questo ... fantacalcio.it

Mateta ha l'accordo con la Juve: i bianconeri continuano a trattare con il Palace - Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 della nazionale francese e del Crystal Palace, avrebbe già l'accordo economico con la Juventus per approdare in Serie A in questa sessione ... tuttojuve.com

La Juventus aspetta Mateta, se non arriva è sfida al Napoli per En-Nesyri e Maldini - facebook.com facebook

La #Juventus su #Mateta sta andando forte! Il giocatore ha voglia di Juve, i contatti lato giocatore sono stati positivi, si aspetta tra i due club a livello di formula cosa accadrà. Mateta resta la priorità dei bianconeri. [ @FabrizioRomano] x.com