carpi al top negli scontri salvezza

Il Carpi vince le sfide salvezza a causa di una difesa solida e di attaccanti che segnano con regolarità. La squadra di Cassani dimostra determinazione e compattezza in ogni partita, mantenendo alta la concentrazione nei momenti cruciali. Le vittorie consecutive contro le rivali più dirette testimoniano la crescita del gruppo e la volontà di restare in categoria. La lotta per la salvezza è ancora aperta e il Carpi continua a credere nel proprio obiettivo.

Gli scontri salvezza continuano a far vedere il lato migliore del Carpi. E' ormai una costante per la formazione di Cassani, che nelle gare contro le rivali della lotta per non retrocedere non ha quasi mai sbagliato. Il 2-1 sul Bra, oltre a interrompere il lungo digiuno di successi, ha confermato una tendenza che va avanti da inizio anno: basta pensare che nelle 11 sfide giocate fin qui contro le 8 formazioni che la affiancano o le stanno dietro in classifica la squadra biancorossa ha conquistato 22 punti (che sarebbero poi 25 in 12 gare contando anche il successo sul Rimini poi escluso.), ovvero due terzi dei 32 totali della sua classifica, viaggiando a una media di 2 punti a gara che se proiettata sulla classifica reale varrebbe il 3° posto assoluto.

JUVENTUS NG - CARPI 2-0 | Va tutto male al Carpi, alla giovane Juve basta un tempoNel primo incontro ufficiale del 2026, il Carpi affronta la Juve Next Gen e, dopo un primo tempo, si trova già sotto di due reti.

