Gianduiotti da Vannacci all’agente aggredito negli scontri al corteo per Askatasuna

Durante i disordini di ieri a Torino, l’ex militare Roberto Vannacci ha consegnato una scatola di gianduiotti all’agente ferito negli scontri durante il corteo per Askatasuna. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti, mentre le tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine continuano a crescere.

(Adnkronos) – Una scatola di gianduiotti da parte di Roberto Vannacci all’agente aggredito ieri negli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna. A consegnare il regalo ad Alessandro Calista, 29 anni, l’agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, attualmente ricoverato all’Ospedale Molinette di Torino insieme a un collega, è stato Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord, che ora aderisce ai circoli che sostengono il generale. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

