Caro-casa esodo fuori da Firenze Il mondo della scuola in crisi | Impossibile trovare supplenti

Il calo di insegnanti disponibili ha portato a un esodo di docenti da Firenze. La mancanza di supplenti causa disagi nelle scuole e rende più difficile garantire le lezioni quotidiane. Molti insegnanti preferiscono trasferirsi altrove, lasciando vuoti nelle classi e creando problemi organizzativi. La situazione si fa sempre più critica, e le scuole faticano a mantenere un servizio efficace. La città si trova davanti a una sfida importante per il settore scolastico.

Firenze, 24 febbraio 2026 – Firenze rischia di diventare una città sempre più difficile per chi insegna. Affitti alti, stipendi fermi e precariato cronico stanno creando un cortocircuito che incide direttamente sulla qualità della scuola. A lanciare l’allarme è Emanuele Rossi della Flc-Cgil, che fotografa una situazione ormai strutturale. «Ci sono vari problemi – spiega –. Chi lavora nella scuola oggi ha uno stipendio povero, molto inferiore all’inflazione. L’ultimo contratto, firmato a dicembre, ha portato a un aumento del 6% a fronte di un’inflazione che ha toccato il 18%. È un impoverimento evidente». 🔗 Leggi su Lanazione.it

