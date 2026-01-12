I prezzi medi dei carburanti alla pompa sono in calo, con benzina e diesel che registrano una riduzione rispetto alle settimane precedenti. Il differenziale tra le tariffe self-service si attesta ora a circa 3 centesimi. Questi cambiamenti riflettono gli ultimi ribassi decisi dagli operatori, contribuendo a un leggero alleggerimento dei costi per gli automobilisti.

Diminuiscono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel per effetto degli ultimi ribassi decisi dagli operatori. Il differenziale di prezzo medio nel self vede ora il diesel superiore alla benzina di 3 centesimi. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì hanno chiuso in deciso aumento soprattutto sul diesel. Prezzo medio praticato self oggi al 1,636. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,636 euro litro (1,642 la rilevazione all’8 gennaio 2025), con le compagnie tra 1,618 e 1,645 eurolitro (no logo 1,636). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Carburanti: prezzi medi in calo alla pompa di benzina e diesel. Differenziale self a 3 cent

Leggi anche: Carburanti: per benzina e diesel prezzi medi in calo

Leggi anche: Carburanti, nuovi rincari alla pompa: benzina e diesel continuano a salire

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Svolta ai distributori: benzina in calo, diesel stabile e nuovo ribasso previsto; Prezzo dei carburanti in ribasso, atteso nuovo calo domani; Benzina al minimo dal 2022 e gasolio in crescita: ecco le ultime sui prezzi; Carburanti, Mimit: Prosegue il calo della benzina, nuovo minimo dal 2021.

Carburanti: per benzina e diesel prezzi medi in calo - Diminuiscono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel per effetto degli ultimi ribassi decisi dagli operatori. iltempo.it