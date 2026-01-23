Decisi aumenti dei carburanti alla pompa | le nuove medie di benzina e diesel

Questa mattina si sono registrati aumenti significativi nei prezzi dei carburanti alla pompa, seguendo i recenti rialzi dei listini consigliati dai principali marchi. Benzina e diesel hanno subito una crescita media, influenzando i costi di rifornimento per gli utenti. Questi incrementi riflettono le dinamiche di mercato e le variazioni dei prezzi delle materie prime, con impatti diretti sui consumatori e sulla mobilità quotidiana.

In deciso aumento questa mattina i prezzi dei carburanti alla pompa, dopo i rialzi registrati nei giorni scorsi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Movimenti che proseguono stamattina, inaugurando un fine settimana all'insegna dei rincari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborate dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,640 eurolitro (+2 millesimi, compagnie 1,645, pompe bianche 1,632), diesel self service a 1,676 eurolitro (+5, compagnie 1,684, pompe bianche 1,658). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Decisi aumenti dei carburanti alla pompa: le nuove medie di benzina e diesel Carburanti: prezzi medi in calo alla pompa di benzina e diesel. Differenziale self a 3 centI prezzi medi dei carburanti alla pompa sono in calo, con benzina e diesel che registrano una riduzione rispetto alle settimane precedenti. In vista di Natale scendono ancora i prezzi di benzina e diesel: le medie alla pompaIn vista di Natale, i prezzi di benzina e diesel continuano a diminuire, grazie ai recenti ribassi delle quotazioni del diesel nel Mediterraneo e al rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Ecco le cose più comuni che aumentano per le famiglie nel 2026; Manovra fiscale umbra: l’aula respinge il ritiro delle tasse. Fine settimana con decisi rialzi per il prezzo dei carburanti(ANSA) - ROMA, 23 GEN - In deciso aumento questa mattina i prezzi dei carburanti alla pompa, dopo i rialzi registrati nei giorni scorsi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Lo affer ... msn.com Caro carburanti, nuovi rialzi: aumentano i prezzi di benzina e dieselAncora aumenti per i carburanti: benzina e diesel in lieve rialzo sulla rete di distribuzione a causa dei nuovi ritocchi degli operatori. lanotiziagiornale.it I rincari, anche di sigari e tabacco, sono stati decisi nella manovra economica. Altri aumenti sono previsti nel 2027 e nel 2028. Quanto si spenderà facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.