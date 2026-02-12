Roma maxi sequestro tra Esquilino e Tor Sapienza | oltre un milione di articoli di bigiotteria non sicuri e accessori contraffatti

La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre un milione di articoli tra bigiotteria e accessori di abbigliamento. L’operazione si è svolta tra il rione Esquilino e Tor Sapienza, nella periferia orientale della città. La merce, priva di certificazioni di sicurezza e spesso contraffatta, rappresentava un grosso rischio per i consumatori. Gli agenti hanno scoperto numerosi pezzi privi di conformità e pronti per essere venduti illegalmente.

Oltre un milione di articoli tra bigiotteria e accessori di abbigliamento sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma nel corso di un'operazione condotta tra il rione Esquilino e Tor Sapienza, nella periferia orientale della Capitale. L'intervento rientra nelle attività di controllo economico del territorio finalizzate a contrastare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi e a tutela dell'economia legale. L'operazione è partita da un'ispezione eseguita dai militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano in una rivendita dell'area Esquilino. In negozio era esposta bigiotteria con etichette che riportavano la dicitura "nichel nei limiti consentiti", senza però che il gestore avesse mai effettuato i necessari test di conformità.

