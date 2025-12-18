Maxi sequestro di botti illegali e prodotti non sicuri | due denunce

Con l’arrivo delle festività natalizie, le forze dell’ordine intensificano i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. Recentemente, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino ha sequestrato grandi quantità di botti illegali e prodotti non sicuri, denunciando due persone. Un intervento fondamentale per combattere il mercato nero e tutelare la salute dei consumatori in un periodo di festeggiamenti.

Con l'approssimarsi delle festività di Natale e Capodanno, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino ha intensificato l'attività di contrasto agli illeciti in materia di detenzione e vendita di fuochi d'artificio, nonché alla contraffazione, all'abusivismo commerciale organizzato e alla commercializzazione di prodotti non sicuri, nell'ambito di diversi servizi volti alla tutela della sicurezza e della salute dei consumatori. I militari dei reparti territoriali dipendenti, sin dagli inizi del corrente mese, hanno sottoposto a sequestro, presso diverse attività commerciali del territorio provinciale, oltre 15.

Catania. Maxi-sequestro di botti illegali: i Carabinieri sventano un pericolo esplosivo nel cuore della città - Nel quadro delle attività dell’Arma Etnea volte a prevenire e contrastare i fenomeni legati alla diffusione di fuochi d’artificio illegali, fenomeno particolarmente rilevante nelle settimane che prece ... libertasicilia.it

Botti fine anno illegali Crotone: maxi sequestro della Polizia - CROTONE – La Polizia di Stato di Crotone ha eseguito un maxi sequestro di materiale pirotecnico illegale pronto per essere usato nel corso delle feste di fine anno. ilcrotonese.it

Ragusa, blitz anti-botti: denunce e maxi sequestro di materiale pirotecnico https://qds.it/ragusa-blitz-anti-botti-denunce-e-maxi-sequestro-di-materiale-pirotecnico/ - facebook.com facebook

#Campania- Napoli e Provincia, Capodanno si avvicina, sequestrati 44 kg di esplosivo dall' inizio dell' anno. L'allarme degli artificieri. #Cronaca #Capodanno #Botti #Esplosivo #Arificieri #Sequestro #NanoTV x.com

