Maxi sequestro di botti illegali e prodotti non sicuri | due denunce

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo delle festività natalizie, le forze dell’ordine intensificano i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. Recentemente, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino ha sequestrato grandi quantità di botti illegali e prodotti non sicuri, denunciando due persone. Un intervento fondamentale per combattere il mercato nero e tutelare la salute dei consumatori in un periodo di festeggiamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Con l’approssimarsi delle festività di Natale e Capodanno, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino ha intensificato l’attività di contrasto agli illeciti in materia di detenzione e vendita di fuochi d’artificio, nonché alla contraffazione, all’abusivismo commerciale organizzato e alla commercializzazione di prodotti non sicuri, nell’ambito di diversi servizi volti alla tutela della sicurezza e della salute dei consumatori. I militari dei reparti territoriali dipendenti, sin dagli inizi del corrente mese, hanno sottoposto a sequestro, presso diverse attività commerciali del territorio provinciale, oltre 15. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

