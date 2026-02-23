Pusher ucciso a Rogoredo fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino |  è accusato di omicidio volontario  

Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo, causa il suo atteggiamento aggressivo durante un’operazione di polizia. Mansouri, senza armi, si trovava vicino a un edificio quando è stato colpito. La sua morte ha suscitato proteste tra i residenti e ha portato all’arresto dell’assistente capo. Cinturrino ora affronta un’accusa di omicidio volontario, mentre gli investigatori continuano a ricostruire la dinamica dell’intervento.

Ventotto giorni di sospetti e accuse. Un quadro via via sempre più grave, fino all’a ricostruzione peggiore: Abderrahim Mansouri non aveva nessun’arma in mano quando è stato ucciso dal poliziotto a Rogoredo. Nella mattina di lunedì 23 febbraio l’epilogo con l’arresto dell’assistente capo di 41 anni, in forza al commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino. Per lui, già indagato «come atto dovuto» per omicidio volontario, il quadro delle accuse si fa ora gravissimo. Secondo la ricostruzione del pm Giovanni Tarzia e del procuratore Marcello Viola, che hanno coordinato le indagini della squadra Mobile, il poliziotto, nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio, avrebbe colpito il pusher 28enne marocchino quando era disarmato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver sparato e ucciso Mansouri Abderrahim durante una lite in via Rogoredo.

Ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo CinturrinoCarmelo Cinturrino, assistente capo di Polizia, è stato fermato dopo aver ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio.

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto che ha sparato Zack alla testa

