L’imprenditrice Carlotta Fabbri e la lotta allo spreco con il Donometro | Così il cibo va a chi ne ha bisogno

In Italia nasce una nuova iniziativa contro lo spreco di cibo. L’imprenditrice Carlotta Fabbri ha creato il Donometro, una piattaforma digitale che permette di ridurre gli sprechi e aiutare chi ha bisogno. La piattaforma sarà presentata il 2 febbraio, in occasione della giornata mondiale dedicata alla lotta contro gli sprechi alimentari. Con questa invenzione, si può donare il cibo in eccesso a chi ne ha più bisogno, senza sprechi e senza complicazioni.

Bologna, 2 febbraio 2026 –  Ridurre lo spreco di cibo e fare al tempo stesso del bene. Non è fantascienza, ma la realtà resa possibile dal Donometro, la nuova piattaforma digitale della Campagna Spreco Zero e della applicazione Sprecometro, che verrà rilasciata in occasione della giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. La piattaforma nasce per facilitare la donazione delle eccedenze alimentari da parte di pubblici esercizi come bar, ristoranti, pasticcerie e panifici, a enti del Terzo Settore. Un gesto più che mai necessario, visto che l’ultima rilevazione dell’Osservatorio Waste Watcher di settembre 2025 mostra come pur essendo migliorati nei nostri comportamenti quotidiani – gettiamo ‘solo’ 555,8 grammi a settimana di cibo pro capite (ovvero 79,4 grammi al giorno) – questa abitudine genera comunque più di 5 milioni di tonnellate l’anno di cibo buttato via, per un valore che sfiora i 14 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

