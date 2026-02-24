Carlo Cudicini trascinato in tribunale per abuso edilizio | sotto accusa il solarium dell'ex Chelsea

Carlo Cudicini ha causato l'intervento delle autorità con la sua modifica di un tetto piano in un solarium, ritenuto abusivo. La trasformazione ha portato a un aumento di valore dell’immobile, passando da due a tre milioni di euro. La questione riguarda la presunta violazione di norme edilizie e diritti di proprietà, che ora verranno valutate in tribunale. La situazione ha suscitato interesse tra vicini e commercianti della zona.

Carlo Cudicini dovrà rispondere in tribunale per la presunta "violazione di diritti di proprietà", avendo trasformato una tetto piano in una terrazzasolarium che è stata definita abusiva e che avrebbe aumentato il valore dell'immobile dagli iniziali 2 agli attuali 3.5 milioni di euro. "Denuncia ingiustificata" ha già spiegato l'avvocato difensore dell'ex Chelsea. "Solo perché si è lamentato di un altro problema".