Arteta sotto accusa | l'allenatore dell'Arsenal beccato in un video contro l'Aston Villa lo fa sempre

Un video diffuso mostra Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, durante la partita contro l’Aston Villa, impegnato in un comportamento che potrebbe violare le norme del regolamento. L’episodio si è verificato nel corso del match di Premier League, senza essere stato notato dall’arbitro. La situazione solleva interrogativi sulla condotta dell’allenatore e sulla sua frequenza in situazioni simili.

