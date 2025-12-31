Arteta sotto accusa | l'allenatore dell'Arsenal beccato in un video contro l'Aston Villa lo fa sempre
Un video diffuso mostra Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, durante la partita contro l’Aston Villa, impegnato in un comportamento che potrebbe violare le norme del regolamento. L’episodio si è verificato nel corso del match di Premier League, senza essere stato notato dall’arbitro. La situazione solleva interrogativi sulla condotta dell’allenatore e sulla sua frequenza in situazioni simili.
Un video mostra Mikel Arteta durante il big match di Premier League tra Arsenal e Aston Villa mettere in atto un comportamento vietato dal regolamento, senza peraltro essere ripreso dall'arbitro. Il tecnico spagnolo lo fa spesso e nessuno gli dice niente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’Ue avvia un’indagine su Google: sotto accusa l’uso dei contenuti online per addestrare l’IA
Leggi anche: L’allenatore dell’Olympiakos sdegnato con l’arbitro a Barcellona: “Ci stanno derubando”. Finisce 6-1
Arteta sotto accusa: l’allenatore dell’Arsenal beccato in un video contro l’Aston Villa, lo fa sempre - Un video mostra Mikel Arteta durante il big match di Premier League tra Arsenal e Aston Villa mettere in atto un comportamento vietato dal regolamento ... fanpage.it
Arteta, l’anno della verità: contro l'Aston Villa "ogni goccia del proprio sangue" - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.