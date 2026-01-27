Concorso truccati a Bagnolo Mella Cristina Almici prosciolta dall'accusa di abuso d'ufficio
In seguito alla pronuncia di proscioglimento di Cristina Almici nel processo per abuso d'ufficio, il caso si conclude con una decisione favorevole. La vicenda, iniziata nel novembre 2020 a Bagnolo Mella, ha attirato l'attenzione sulla sua innocenza e sulla correttezza del procedimento giudiziario. Questa sentenza rappresenta un importante chiarimento sulla vicenda, offrendo un aggiornamento sulla posizione della protagonista.
A novembre 2020, Cristina Almici è stata prosciolta in udienza preliminare dal tribunale di Brescia dall'accusa di abuso d'ufficio.🔗 Leggi su Fanpage.it
