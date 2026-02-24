Carlo Conti su Morgan accusato di stalking | Io non sono un giudice non punto il dito su quello che uno fa nella vita

Carlo Conti ha chiarito che non si sente in grado di giudicare Morgan, accusato di stalking, e non vuole condannarlo. Durante la presentazione del Festival di Sanremo, ha spiegato che non spetta a lui decidere chi possa esibirsi sul palco. La decisione di escludere Morgan dalla serata delle cover ha generato discussioni tra gli organizzatori. Conti ha sottolineato di rispettare le scelte prese senza entrare nel merito delle responsabilità personali.

Il cantante avrebbe dovuto duettare con Chiello nella serata delle cover, il frontman dei Bluvertigo ha poi deciso di ritirarsi “Io ti rispondo un po' a come è successo lo scorso anno, quando c'era la polemica su Emis Killa, su Fedez e altri. Fino a che uno non è accusato, non c'è una sentenza definitiva, io non sono il giudice e non posso dire a un artista non venire con lui o non venire con quell'altro”, queste le prime parole di Conti sulla questione. “Se l'artista ritiene di fare una cover che ritengo musicalmente valida, io non ho nessun potere per dire no. È come se il prossimo direttore artistico dicesse: ‘Allora i duetti con le persone bionde non li dovete fare’. 🔗 Leggi su Today.it

