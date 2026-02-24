Carlo Conti saluta il Drago in un video dal Festival

Carlo Conti ha inviato un saluto alla Contrada del Drago durante un video dal Festival di Siena. La sua presenza virtuale ha suscitato entusiasmo tra i contradaioli, che hanno ascoltato con attenzione le sue parole. Conti ha ricordato il legame speciale tra il conduttore e la contrada, sottolineando l’affetto che prova per questa tradizione. Il messaggio si chiude con un invito a non dimenticare le radici della contrada.

Siena, 24 febbraio 2026 – «Ricordatevi eh. Perché Sanregio è Sanregio! Un saluto alla Contrada del Drago ». Voce inconfondibile, quella di Carlo Conti. Sì, tutto vero. Il conduttore del 76esimo Festival della canzone italiana che stasera si prepara a presentare la prima serata della manifestazione canora più seguita e amata dagli italiani, si è rivolto in un video proprio alla Contrada del Drago. E l’ha fatto usando quello che è il jingle tormentone che ha tenuto banco per anni e che venne intonato per la prima volta, nel lontano 1995, da Maurizio Lauzi. Carlo Conti saluta la Contrada del Drago Che c’entra Carlo Conti, in queste ore indaffaratissimo a dare gli ultimi ritocchi a quello che sarà il suo ultimo Festival di Sanremo, con Siena e la Contrada del Drago? Basta andare sul profilo Instagram ’signoridelbrio’ per capire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

