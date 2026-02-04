Carlo Conti ha annunciato un evento storico per il Festival di Sanremo 2026. Per la prima volta, i protagonisti della manifestazione saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conti ha condiviso la notizia con un video pubblicato online, mostrando tutta la sua emozione. La conferma di questa visita ufficiale cambia il modo di vedere l’evento e apre un nuovo capitolo per la kermesse musicale.

Colpo di scena per il Festival di Sanremo 2026. No, nessun annuncio di co-conduttori o ospiti speciali, Carlo Conti con un filo di commozione attraverso un video pubblicato sul suo canale ufficiale ha rivelato: “Oggi c’è una grandissima notizia che riguarda il Festival di Sanremo. Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti da l Presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i Big in gara saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. È una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per la prima volta i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella”: lo annuncia commosso Carlo Conti – IL VIDEO

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che per la prima volta in 76 anni il Festival di Sanremo vedrà protagonisti e Presidente Mattarella incontrarsi di persona.

Carlo Conti arriva per la prima volta come ospite a Verissimo, pronto a raccontarsi davanti a Silvia Toffanin.

