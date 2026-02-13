Sanremo 2026 | Conti rivendica la sua scelta di Pucci nessuna pressione esterna sulla direzione artistica

Al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha chiarito di aver scelto personalmente il direttore artistico Pucci, respingendo qualsiasi ipotesi di pressioni esterne sulla decisione. Conti, che ha parlato durante una conferenza stampa, ha ribadito che la scelta è stata sua e che nessuno gli ha imposto chi scegliere. Questa dichiarazione arriva dopo alcune voci circolate sui social network che accusavano pressioni da parte di produttori e sponsor sulla direzione artistica. Conti ha aggiunto che il suo obiettivo resta mantenere l’indipendenza creativa e garantire una line-up coerente con la sua visione del festival.

Sanremo, Conti difende la scelta di Pucci: “Nessuna pressione esterna, la direzione artistica è mia”. La polemica scatenata da alcune gag del comico Andrea Pucci durante il Festival di Sanremo ha portato Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, a rivendicare la piena responsabilità della sua scelta, escludendo qualsiasi forma di interferenza governativa o pressione esterna. Conti ha espresso la sua posizione ai microfoni di Rtl 102.5 il 13 febbraio 2026, in un contesto mediatico acceso e un dibattito pubblico in rapida escalation. Autonomia creativa e responsabilità artistica. Conti ha sottolineato con forza l’autonomia decisionale che caratterizza il ruolo del direttore artistico, affermando che la selezione degli ospiti è una sua diretta responsabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlo Conti ha annunciato i co-conduttori di questa edizione del Festival di Sanremo: Lillo Petrolo e Andrea Pucci.

Carlo Conti ha difeso il governo e la scelta di Amadeus di affidare a Pucci la conduzione di alcune serate del Festival di Sanremo, sottolineando che si è trattato di una decisione autonoma, senza interferenze politiche.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Carlo Conti: Questo sarà il mio ultimo Sanremo. Il prossimo direttore artistico? Ci vuole qualcuno con esperienza; Fedez & Masini a Sanremo 2026: due generazioni, un solo battito; Sanremo 2026, Michele Bravi torna dopo 4 anni: Pucci? E' una comicità invecchiata male. L'Eurovision? Potrei boicottarlo; Minacce e insulti, Pucci rinuncia a Sanremo. Meloni, stop al doppiopesismo della sinistra.

Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti: Un gruppo di medagliati olimpici sul palcoCarlo Conti vuole i medagliati olimpici sul palco di Sanremo per celebrare insieme al pubblico i successi dello sport italiano ... corrieredellosport.it

Carlo Conti: «È il mio 5° Sanremo, numero perfetto per smettere. Pucci? Nessuna interferenza del governo». Oggi al Quirinale con Pausini e i BigCarlo Conti, direttore artistico di Sanremo, ai microfoni di Rtl 102.5 è tornato sul caso Pucci. E difende la sua scelta. «Noi ... msn.com

Carlo Conti al @tg1_rai_official annuncia Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti a Sanremo 2026 #sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

Carlo Conti: «Due star internazionali a Sanremo: Eros Ramazzotti e Alice Keys al Festival» x.com