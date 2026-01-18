Auto contro palo e Eboli grave un bimbo di 8 anni | trasferito d'urgenza al Santobono a Napoli

Nella serata di ieri, 17 gennaio, a Eboli si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un palo. Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza al centro specializzato Santobono di Napoli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

