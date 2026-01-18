Auto contro palo e Eboli grave un bimbo di 8 anni | trasferito d'urgenza al Santobono a Napoli
Nella serata di ieri, 17 gennaio, a Eboli si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un palo. Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza al centro specializzato Santobono di Napoli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
L'incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 17 gennaio, nella cittadina del Salernitano. L'auto sulla quale viaggiava il bambino è uscita fuori strada e si è schiantata contro un palo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bimbo di 7 anni viene investito da un’auto e rimane incastrato: trasferito in ospedale
Leggi anche: Bimbo di un anno si ustiona in casa, trasferito d’urgenza in elisoccorso: è ricoverato in gravi condizioni
Auto si schianta contro un palo: bambino grave al Santobono (ilmattino.it) - facebook.com facebook
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: paura in via Montanara a Imola x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.