Auto contro palo e Eboli grave un bimbo di 8 anni | trasferito d'urgenza al Santobono a Napoli

Da fanpage.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, 17 gennaio, a Eboli si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un palo. Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza al centro specializzato Santobono di Napoli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

L'incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 17 gennaio, nella cittadina del Salernitano. L'auto sulla quale viaggiava il bambino è uscita fuori strada e si è schiantata contro un palo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Bimbo di 7 anni viene investito da un’auto e rimane incastrato: trasferito in ospedale

Leggi anche: Bimbo di un anno si ustiona in casa, trasferito d’urgenza in elisoccorso: è ricoverato in gravi condizioni

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.