Ritardi stipendi docenti con supplenza breve | 15 dicembre i pagamenti Ministero semplifica procedura VIDEO

Il Ministero dell'Istruzione annuncia il pagamento degli stipendi ai docenti e al personale ATA con supplenze brevi o temporanee entro il 15 dicembre, semplificando le procedure per risolvere un problema storico legato ai ritardi nei pagamenti. La riforma mira a garantire tempestività e maggiore efficienza nelle operazioni amministrative.

Ritardi nei pagamenti di docenti e ATA con supplenza breve o temporanea: un annoso problema al quale il Ministero sta cercando di fornire una soluzione decisiva, modificando l'assetto della procedura. Ne parliamo con Daniela Rosano della segreteria Anief. L'articolo . Orizzontescuola.it

