Autista aggredito al Metropark poi tocca anche a un vigile I sindacati | Violenze all' ordine del giorno
Pomeriggio di tensione al Metropark, l’area di sosta degli autobus accanto alla stazione di Napoli Centrale. A bordo di un mezzo Air Campania diretto a Foggia, un passeggero in evidente stato di ubriachezza ha prima insultato l’autista e poi ha tentato di colpirlo con una testata quando gli è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
