Autista aggredito al Metropark poi tocca anche a un vigile I sindacati | Violenze all' ordine del giorno

Napolitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio di tensione al Metropark, l’area di sosta degli autobus accanto alla stazione di Napoli Centrale. A bordo di un mezzo Air Campania diretto a Foggia, un passeggero in evidente stato di ubriachezza ha prima insultato l’autista e poi ha tentato di colpirlo con una testata quando gli è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Autista aggredito da due giovani ubriachi, denunciati con foglio di via - Tpl è stato aggredito da due giovani di 18 e 20 anni saliti sul mezzo a Ranzano lungo la Linea P12 che da Dardago porta a Pordenone. Scrive rainews.it

Autista chiede il biglietto a due passeggeri (senza titolo di viaggio) e viene aggredito: foglio di via per un 18enne e un 20enne - Ancora una aggressione nei confronti di un autista del servizio trasporti extra urbano di Atap- Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Autista Aggredito Metropark Tocca