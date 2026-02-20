Lavori durante il Ramadan | Rischio disordini al carcere della Dozza

Il carcere della Dozza a Bologna rischia disordini a causa dei lavori iniziati durante il Ramadan. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i detenuti, molti dei quali sono di fede islamica e contestano le modifiche alle loro routine religiose. Con quasi 900 persone detenute e problemi quotidiani legati alla gestione di soggetti violenti, l’introduzione di lavori nel mese sacro potrebbe peggiorare la situazione. Le tensioni aumentano tra le mura del carcere, dove già si registrano episodi di tensione e insoddisfazione.

Bologna, 20 febbraio 2026 – Quasi 900 detenuti (880 per l’esattezza), problemi quotidiani legati alla gestione di soggetti problematici e violenti e adesso, in più, l’avvio di lavori in periodo di Ramadan in una sezione a grande presenza di detenuti di fede islamica che potrebbero inasprire, ancora di più, un contesto già critico. È il sindacato di polizia penitenziaria Osapp a lanciare l’allarme alla Dozza, dove due giorni fa "un detenuto che sta creando problemi da mesi ha distrutto tutti i neon posti nella rotonda tra le sezioni del Reparto Penale perché pretendeva di conferire con il Comandante di Reparto”, come spiega il sindacato, aggiungendo che "è stato necessario allocarlo al reparto infermeria già saturo di detenuti problematici, situazione comune in tutti i reparti dell’Istituto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

