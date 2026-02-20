Lavori durante il Ramadan | Rischio disordini al carcere della Dozza
Il carcere della Dozza a Bologna rischia disordini a causa dei lavori iniziati durante il Ramadan. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i detenuti, molti dei quali sono di fede islamica e contestano le modifiche alle loro routine religiose. Con quasi 900 persone detenute e problemi quotidiani legati alla gestione di soggetti violenti, l’introduzione di lavori nel mese sacro potrebbe peggiorare la situazione. Le tensioni aumentano tra le mura del carcere, dove già si registrano episodi di tensione e insoddisfazione.
Bologna, 20 febbraio 2026 – Quasi 900 detenuti (880 per l’esattezza), problemi quotidiani legati alla gestione di soggetti problematici e violenti e adesso, in più, l’avvio di lavori in periodo di Ramadan in una sezione a grande presenza di detenuti di fede islamica che potrebbero inasprire, ancora di più, un contesto già critico. È il sindacato di polizia penitenziaria Osapp a lanciare l’allarme alla Dozza, dove due giorni fa "un detenuto che sta creando problemi da mesi ha distrutto tutti i neon posti nella rotonda tra le sezioni del Reparto Penale perché pretendeva di conferire con il Comandante di Reparto”, come spiega il sindacato, aggiungendo che "è stato necessario allocarlo al reparto infermeria già saturo di detenuti problematici, situazione comune in tutti i reparti dell’Istituto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Carcere della Dozza, rivolta dei detenuti. Materassi dati alle fiamme: in 50 non rientrano in cella
Leggi anche: Caos nel carcere della Dozza: agenti aggrediti, neon distrutti, termosifone usato come ariete per sfondare una portaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ramadan 2026 e lavoro: come gestire sicurezza, benessere e organizzazione; Il Qatar annuncia l’orario di lavoro del settore pubblico per il Ramadan 2026; Ramadan al via oggi, cos’è e quanto dura: nel 2026 la rara coincidenza con la Quaresima; Quando il digiuno unisce, Quaresima e Ramadan insieme nel 2026.
Lavori di ristrutturazione alla Dozza senza spostare i detenuti: Un rischio anche per gli agentiIl cantiere dovrebbe partire lunedì 23, ma per il sindacato Osapp non è garantita la sicurezza del personale: parte la diffida per l’amministrazione carceraria ... bologna.repubblica.it
Quaresima e Ramadan: perché il 18 febbraio segna l'inizio di due osservanze sacreIl 18 febbraio segna una coincidenza insolita: cristiani e musulmani avviano insieme periodi di digiuno e introspezione, con regole e finalità diverse ma obiettivi spirituali affini ... notizie.it
L’acquisizione sana un errore procedurale durante i lavori eseguiti nel 2005. Gandolfi: «Atto di correttezza verso i privati e per non rischiare futuri contenziosi» - facebook.com facebook