Miramare rinasce | 10 milioni per un gioiello sul lungomare di Napoli

Il gruppo Caracciolo acquisisce l’Hotel Miramare di Napoli, investendo 10 milioni di euro per rinnovare il lungomare. La decisione nasce dalla volontà di valorizzare un edificio storico e migliorare l’offerta turistica locale. L’intervento prevede lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi pubblici nelle vicinanze. La riqualificazione dell’hotel punta a rendere il punto di riferimento più attrattivo per visitatori e cittadini. I lavori sono già in fase di avvio.

Il gruppo Caracciolo si prepara a gestire l’Hotel Miramare di Napoli, un accordo che segna un’importante espansione nel settore alberghiero della città partenopea. La struttura, situata in una delle zone più prestigiose del lungomare, diventerà parte integrante del portafoglio del gruppo, che già gestisce altre strutture di lusso nella regione. L’accordo, siglato con Essenza Hospitality, prevede una riqualificazione della struttura con un investimento di circa 10 milioni di euro, puntando a recuperare l’eleganza storica dell’edificio integrata con soluzioni di design contemporaneo, comfort e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu Termoli: ex Nautico rinasce come polo culturale e lungomare riqualificato, un piano strategico per la città.A Termoli, il recupero dell’ex Nautico ha dato il via a un importante progetto di riqualificazione urbana. Incidente sul Lungomare di Napoli: auto finisce contro la balaustra a MergellinaUn incidente si è verificato questa mattina sul Lungomare di Napoli, nei pressi di Mergellina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Nella giornata di ieri, 17 febbraio, un piccolo branco di 5 tursiopi si è trattenuto per un paio d’ore nelle acque dell'Area Marina Protetta Miramare. Si sono esibiti in piccoli tuffi e frequenti immersioni, evidentemente impegnati ad alimentarsi tra le acque pes - facebook.com facebook