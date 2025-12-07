Napoli pronta a ospitare la Formula E | il Racing Show lancia la sfida dall’arena del Lungomare Caracciolo

Ildenaro.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Con questo evento dimostriamo al mondo che Napoli è unica, la vera capitale del Mediterraneo”. Lo ha affermato  Enzo Rivellini, presidente del Napoli Racing Show, nel corso dell’inaugurazione della kermesse motoristica che fino all’8 dicembre trasformerà il lungomare napoletano in un vero e proprio autodromo. “Quest’anno abbiamo una gara di kart nazionale con 75 partenti e altri 74 piloti pronti a sfidarsi in tutte le altre categorie, dalle GT ai prototipi – prosegue Rivellini – Un parterre d’eccezione, da Salvini a De Laurentiis passando per il Generale del Sette, e c’è il rappresentante della Formula E in virtù dell’interesse per questa città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

