Capello mette in guardia Conte: il campionato non è finito e bisogna stare attenti all’effetto Inter-Juve. L’ex allenatore avverte che la corsa resta aperta e invita a non sottovalutare il Milan di Allegri, che sta crescendo, né la Roma, che potrebbe aver trovato il suo centravanti. La corsa scudetto si fa più interessante, con molti ancora in gioco.

il campionato italiano non è ancora chiuso. Ho sentito le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta ai rigori contro il Como, l’altro ieri, e credo fossero dovute alla sconfitta. "Non parlatemi di scudetto, ci sono nove punti di distacco dall’Inter e abbiamo problematiche serie": l’allenatore del Napoli ha esposto la sua visione molto negativa, ma ci sono ancora tante partite da giocare, con tanti scontri diretti. Calma. Non voglio certo insinuare che l’Inter non stia giocando bene – questo è fuori discussione -, ma c’è ancora tanto da fare prima di poter dichiarare già chiuso il campionato. Dopo una sconfitta si vede tutto nero: capisco Conte ed è difficile essere positivi soprattutto visto che i nerazzurri stanno dimostrando di non avere crepe e di aver imboccato la strada giusta, però la squadra di Cristian Chivu deve stare ancora molto attenta proprio a causa degli scontri diretti e delle sei squadre – Como compreso – che corrono per la Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Calma Conte, il campionato non è finito. Occhio all'effetto Inter-Juve"

L'ex allenatore Fabio Capello analizza la corsa allo scudetto, sottolineando l'equilibrio tra le squadre di alta classifica.

Fabio Capello analizza la situazione attuale della Serie A, sottolineando il ruolo di Milan e Juventus nella corsa allo scudetto.

