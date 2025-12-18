Rozzano punta a diventare la Capitale della Cultura 2028, con l’obiettivo di trasformare la fragilità in un’opportunità di crescita e valorizzazione culturale. La candidatura rappresenta un impegno a promuovere il patrimonio locale attraverso iniziative e progetti che coinvolgano tutta la comunità. La città continua a credere nel suo potenziale, determinata a far conoscere al meglio le proprie ricchezze con entusiasmo e determinazione.

© Ilgiorno.it - Rozzano Capitale della cultura 2028: "La fragilità diventi leva culturale"

La candidatura di Rozzano a capitale italiana della cultura 2028? "Continuiamo a crederci e a promuoverla con tutti i canali possibili". Contenuto in una lettera, è questo l’invito del sindaco Mattia Ferretti alle associazioni e realtà locali che hanno contribuito alla creazione del progetto “ La cultura oltre i luoghi comuni “, con il quale la città del Sud Milano è in corsa per cercare di strappare il titolo di “capitale nazionale della cultura“ messo in palio dal Governo. Su un totale di 23 comuni in gara, Rozzano è l’unico della Lombardia. La sua candidatura è frutto del laboratorio “Rozzano 2028“, un processo che ha permesso di raccogliere idee e proposte, coinvolgendo oltre 200 soggetti tra associazioni, scuole, artisti, giovani e professionisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: L’Appia dei Popoli: la sfida culturale di Mirabella Eclano per diventare Capitale italiana della Cultura 2028

Leggi anche: Rozzano capitale della cultura nel 2028? Una candidatura situazionista ma non folle

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rozzano Capitale della cultura 2028: La fragilità diventi leva culturale; Capitale italiana della cultura 2028: 23 città in corsa per il titolo, Rozzano tra queste; Capitale italiana della cultura 2028, al via la selezione tra 23 città candidate: la giuria valuta i progetti presso il Dipartimento per le attività culturali; Capitale italiana della cultura 2028, parte la selezione: in corsa anche Galatina, Gravina e Vieste.

Rozzano Capitale della cultura 2028: "La fragilità diventi leva culturale" - La strategia del sindaco Mattia Ferretti, l’appello alle associazioni del territorio nella corsa a un sogno "La sfida è valorizzare le periferie urbane attraverso l’arte, la partecipazione e la cura d ... msn.com