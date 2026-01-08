Mattinata di passione per i pendolari | guasti sulla linea ritardi e cancellazioni sui treni per Milano

Questa mattina, i pendolari diretti a Milano hanno affrontato disagi a causa di guasti sulla linea ferroviaria. I problemi tecnici hanno causato ritardi fino a 40 minuti e alcune cancellazioni, creando disagi per chi si sposta per studio o lavoro. La situazione evidenzia le conseguenze di eventuali criticità sulla rete ferroviaria e l’importanza di monitorare gli aggiornamenti in tempo reale.

Mattinata complicata per i pendolari che per studio o lavoro si recano a Milano in treno: a causa di alcuni guasti che si sono verificati sulla linea ferroviaria, si registrano ritardi fino a 40 minuti sulle linea da e per il capoluogo. Bollino rosso su tante direttrici, a partire dalla Bergamo-Pioltello-Milano: "La circolazione è rallentata per un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Verdello Dalmine – si legge sul sito di Trenord -. È in corso un intervento di ripristino da parte dei tecnici di RFI. Si registrano ritardi fino a 40 minuti. Per ridare regolarità al servizio è necessario modificare o cancellare il percorso dei seguenti treni: Treni con variazioni – 2217 (MILANO CENTRALE 08:05 – BERGAMO 08:55) parte da VERDELLO DALMINE.

