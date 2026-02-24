Caos arbitri il Napoli ha deciso | succederà il 23 marzo

Il Napoli ha deciso di cambiare, attribuendo la responsabilità agli errori arbitrali che si sono ripetuti nelle ultime partite. La decisione arriva dopo una serie di episodi contestati, tra cui un fallo non fischiato durante l’ultimo incontro contro l’Atalanta. La squadra ha fissato per il 23 marzo un’assemblea per discutere misure concrete da adottare. La questione rimane al centro del dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Sono settimane che ormai in Italia ci si ritrova a commentare qualche errore arbitrale di troppo. E l’ultima sfida tra Atalanta e Napoli è solo la ciliegina sulla torta. Motivo per il quale, come riportato da la Repubblica, il prossimo 23 marzo è in programma un incontro per chiarire alcuni punti chiave. Il Napoli si presenterà con tre linee guida sul piatto. La società proverà a spingere: ecco quali punti vorrà proporre. Una situazione che non fa bene al calcio italiano. Una gestione degli arbitri e VAR che non è più accettabile e che ha spinto i piani alti della Federazione a indurre un incontro in Lega tra arbitri, allenatori e capitani delle squadre, in cui ognuno potrà dire la sua. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Referendum sulla giustizia, il governo ha deciso la data: si voterà il 22 e 23 marzoIl governo ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo.

Calcio Italiano: Arbitri e Società a Confronto il 23 Marzo per Ristabilire Fiducia e Trasparenza.Il 23 marzo, arbitri e società di calcio si incontrano per affrontare le tensioni accumulate negli ultimi mesi.

