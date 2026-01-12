Referendum sulla giustizia il governo ha deciso la data | si voterà il 22 e 23 marzo

Il governo ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri, che ha indicato queste date come momento di voto per gli elettori italiani. La consultazione rappresenta un passaggio importante nel dibattito sulla riforma del sistema giudiziario del paese.

Secondo quanto si apprende, il consiglio dei Ministri ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Nella stessa data, si voterà anche per le elezioni suppletive.

Referendum giustizia, a Firenze la sinistra garantista sposa il Sì. Morando: "Distinguiamo la riforma dal colore politico"

Giuseppe Conte (M5S): "Referendum Giustizia, la riforma serve solo a chi l'ha proposta"

