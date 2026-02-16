Calcio Italiano | Arbitri e Società a Confronto il 23 Marzo per Ristabilire Fiducia e Trasparenza
Il 23 marzo, arbitri e società di calcio si incontrano per affrontare le tensioni accumulate negli ultimi mesi. La causa è il crescente malcontento tra le squadre e i direttori di gara, che chiedono maggiore chiarezza nelle decisioni e trasparenza nei controlli. L’obiettivo è trovare un punto di incontro e ricostruire la fiducia tra le parti, coinvolgendo anche i rappresentanti delle istituzioni sportive. La data è stata scelta dopo un lungo confronto tra le parti, che hanno deciso di incontrarsi proprio in questa occasione.
Serie A, Arbitri e Società a Confronto: Il 23 Marzo un Incontro Decisivo per il Futuro del Calcio Italiano. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha annunciato per il 23 marzo un confronto diretto tra le società calcistiche e la classe arbitrale. L’obiettivo è affrontare le crescenti tensioni legate all’interpretazione delle regole e garantire maggiore uniformità nelle decisioni arbitrali, un tema che da settimane infiamma il dibattito sportivo nazionale. L’incontro, che si terrà presso la sede della Lega, coinvolgerà allenatori e i vertici dell’AIA, in un tentativo di ristabilire un clima di fiducia e trasparenza.🔗 Leggi su Ameve.eu
Simonelli annuncia: «Il 23 marzo incontro società arbitri. Kalulu-Bastoni? Protocollo assurdo, per me il VAR…»
Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato che il 23 marzo si terrà un incontro con le società arbitri.
Chivu: “Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri: se l’Italia non va al Mondiale da undici anni, non è per gli arbitri”
Cristian Chivu afferma che il motivo per cui l'Italia non partecipa ai Mondiali da oltre un decennio non sono le decisioni degli arbitri.
