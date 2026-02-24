Cantanti Sanremo 2026 | chi ascolteremo serata per serata

Sanremo 2026 inizia con l’attenzione puntata sui cantanti in gara, che si esibiranno nelle serate successive. La prima serata, prevista per questa sera alle 20:40, vedrà i primi artisti salire sul palco. La scelta dei brani e le performance di oggi definiranno il tono della manifestazione. I fan aspettano con ansia di scoprire chi salirà in scena e quali sorprese riserveranno le prossime serate.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – Pronti via. Stasera, martedì 24 febbraio, a partire dalle 20:40 andrà in onda il Festival di Sanremo 2026. Al timone, anche per quest'anno, c'è Carlo Conti che si farà affiancare da Laura Pausini per ogni serata e da altri co-conduttori che si alterneranno sul palco più importante della musica italiana e da numerosi ospiti. I grandi protagonisti della kermesse, però, sono gli artisti che presenteranno i loro brani inediti e, nella serata di venerdì, si faranno accompagnare sul palco da amici e colleghi nella cover di un famoso brano del passato, italiano o internazionale.

Guida essenziale a Sanremo 2026: quando inizia, i cantanti, gli ospiti, il programma serata per serata, come si vota. Leggi tutto su Amica.itSanremo 2026 inizia il 24 febbraio al teatro Ariston, causando grande entusiasmo tra appassionati e artisti.

Sanremo 2026, come funziona il voto delle 3 giurie: chi vota serata per serata e che peso ha per la classificaSanremo 2026 si apre con il sistema di voto delle tre giurie, deciso per determinare le preferenze del pubblico e della critica.

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

Cantanti Sanremo 2026: guida ai 30 Big e alle 4 Nuove Proposte, tra ritorni eccellenti, rap, indie e figli d'arte. Ecco chi sono e cosa portano all'Ariston

Dal 24 al 28 febbraio il Teatro Ariston torna a essere il centro della musica italiana: è partita la 76ª edizione del Festival, condotta da Carlo Conti con al suo fianco Laura Pausini. In gara ci sono

