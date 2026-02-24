Cancello rotto all' ingresso della Bersani assembramenti e disagi all' ingresso di via Europa

Un cancello rotto all'ingresso della scuola Bersani ha bloccato l'accesso da via Lambertelli dal 10 febbraio, creando assembramenti e confusione tra studenti e genitori. La problematica nasce dalla mancata riparazione del cancello, promessa a breve termine ma ancora irrisolta. La situazione ha provocato disagi quotidiani, con le persone costrette a trovare percorsi alternativi per entrare nell’istituto. La questione rimane irrisolta e genera malcontento tra chi frequenta la scuola.

Scrive una lettrice: "Dal 10 febbraio è stato inibito l'ingresso alla scuola Bersani da via Lambertelli, causa la rottura del cancello principale, che ci era stata garantita la riparazione a tempi brevi. Tuttavia il cancello non è stato riparato. Tutte le mattina la scuola entra dall'unico ingresso di via Europa. La situazione è abbastanza ingestibile. Ci si trova ammucchiati, genitori e bambini tutti nello stesso punto, persone costrette a stare in mezzo alla strada perché non c'è spazio sui marciapiedi. Noi genitori di alunni disabili siamo costretti ad accompagnarli fino all'ingresso della scuola per evitare cadute o strattonamenti".