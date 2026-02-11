Magi +Europa | Con ingresso dei Vannacciani ora in maggioranza ci sono putiniani dichiarati – Il video

Da Roma arrivano nuove polemiche in Parlamento. Con l’ingresso di Vannacci e dei Vannacciani nella maggioranza, alcuni accusano di aver portato in aula persone dichiaratamente filoputiniane. Magi di +Europa commenta che ora la maggioranza si è rafforzata con rappresentanti che condividono posizioni vicine a Mosca. La tensione tra i partiti aumenta, mentre si attende una replica dalla coalizione di governo.

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Con l'ingresso di Vannacci e dei Vannacciani in maggioranza, ufficialmente a sostegno del Governo Meloni, ci sono dei filoputiniani espliciti. E quindi c'è una linea diversa su un tema centrale di politica estera: il sostegno all'Ucraina, che riguarda la sicurezza e il futuro dell'Europa" così il deputato Riccardo Magi di +Europa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio Crosetto chiede la fiducia sull'Ucraina e attacca Vannacci: «Non ho simpatia per chi sputa nel piatto in cui ha mangiato» Lite tra Calenda e Vannacci.

In Parlamento, il decreto Ucraina ha acceso uno scontro tra i gruppi di maggioranza.

Il deputato di +Europa Magi critica la fiducia posta sul decreto Ucraina.

