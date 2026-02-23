Un accumulo di pneumatici abbandonati davanti a un cancello ha provocato una discarica improvvisa. La causa risulta essere un deposito non autorizzato di gomme usate, lasciate da alcuni cittadini. La scena si è presentata con una vera e propria montagna di pneumatici che blocca il passaggio e crea disagi alla circolazione. La presenza di questa discarica ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali. La situazione resta sotto osservazione.

La denuncia sui social e la Brianza si ritrova, ancora, a fare i conti con chi abbandona i rifiuti in strada e nei campi Una montagna di pneumatici abbandonati in mezzo alla strada. È successo settimana scorsa a Desio, in via San Giovanni Bosco. Una scena vergognosa quella postata sui social da un cittadino che ha denunciato una situazione di degrado: c’è chi, invece di smaltire correttamente quegli pneumatici, ha deciso di abbandonarli davanti a un cancello. L’ennesimo episodio di abbandono di rifiuti a Desio. Un problema che riguarda, non solo la cittadina brianzola, ma più in generale tutta la Brianza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

L'ingresso del Monumento Naturale la Selva di Paliano trasformato in una discarica e "dormitorio" per tirL’ingresso del Monumento Naturale La Selva di Paliano, uno dei tesori naturalistici della regione, si presenta ormai in condizioni di degrado.

Una montagna di rifiuti davanti al condominio (e ci sono anche due materassi)A Monza, alcuni residenti si sono trovati di fronte a una crescente accumulazione di rifiuti abbandonati davanti al condominio, tra cui due materassi.

L'ingresso trasformato in una discarica: davanti al cancello una montagna di gomme

