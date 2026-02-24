Cancellata Bari Weiss Annullata la conferenza in California per i troppi rischi per la sicurezza

Bari Weiss ha cancellato la sua partecipazione a una conferenza in California dopo aver ricevuto minacce e avvertimenti sulla sicurezza. La decisione deriva dalle preoccupazioni legate alla possibile violenza durante l’evento. La conferenza, prevista per questa settimana, coinvolgeva diversi relatori internazionali e attirava un grande pubblico. Weiss ha deciso di ritirarsi per proteggere sé stessa e gli altri partecipanti. La situazione ha sollevato polemiche tra gli organizzatori e i sostenitori della libertà di espressione.

© Ilfoglio.it - Cancellata Bari Weiss. Annullata la conferenza in California per i troppi rischi per la sicurezza

Bari Weiss, caporedattrice della Cbs News e fondatrice della Free Press, ha annullato una conferenza all’Università della California, in quanto si prevedeva che gli studenti avrebbero protestato e numerosi membri dello staff si sono opposti alla sua presenza. Weiss avrebbe dovuto tenere la conferenza annuale Daniel Pearl Memorial il 27 febbraio, dedicata alla memoria del giornalista del Wall Street Journal rapito e decapitato da al Qaida in quanto ebreo in Pakistan. Il vicerettore dell’Ucla, Steve Lurie, ha dichiarato al Los Angeles Times che l’università era pronta a “implementare un piano di sicurezza completo per questo evento”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: Bari Weiss censura un servizio di “60 minutes” sul megacarcere ed è polemica: “Decisione politica” Annullata la conferenza stampa alla Camera sulla remigrazioneQuesta mattina era prevista una conferenza stampa alla Camera dei deputati per promuovere una proposta di legge sulla remigrazione.