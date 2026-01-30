Questa mattina era prevista una conferenza stampa alla Camera dei deputati per promuovere una proposta di legge sulla remigrazione. L'evento è stato improvvisamente annullato, pochi istanti prima dell'inizio. Tra i relatori ci sarebbero dovuti essere anche rappresentanti di CasaPound, ma ora non si svolgerà più. La motivazione ufficiale non è stata comunicata.

È stata annullata la conferenza stampa alla Camera dei deputati organizzata per lanciare la raccolta firme per la proposta di legge sulla remigrazione, che avrebbe dovuto vedere esponenti di CasaPound tra i relatori. Alla vigilia dell’evento, le opposizioni avevano fatto capire che avrebbero ostacolato l’iniziativa (« No ai fascisti alla Camera », aveva avvertito il Pd): a un’ora dall’inizio (previsto per le 11:30) la sala stampa è stata occupata da un gruppo di deputati delle opposizioni e ci sono stati momenti di tensione con il leghista Domenico Furgiuele, che l’aveva prenotata. A stretto giro la presidenza della Camera ha deciso di annullare tutte le conferenze stampa di oggi per ordine pubblico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Annullata la conferenza stampa alla Camera sulla remigrazione

La Camera ha ospitato una conferenza sulla remigrazione organizzata dal deputato leghista Domenico Furgiuele.

Una ventina di deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato questa mattina la sala stampa della Camera, dove alle 11.

