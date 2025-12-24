Bari Weiss censura un servizio di 60 minutes sul megacarcere ed è polemica | Decisione politica
Negli ultimi anni, la giornalista americana Bari Weiss, ex opinion editor del New York Times, si era affermata come una strenua difensora della libertà di espressione, opponendosi alle derive del politicamente corretto che l’avevano portata alle dimissioni dal prestigioso quotidiano nel 2020.Dopo aver fondato e diretto per alcuni anni The Free Press – il suo sito indipendente inizialmente su Substack, noto per il giornalismo critico verso i media mainstream – Weiss è diventata una figura di spicco nel panorama del giornalismo pro-Israele. Nell’ottobre 2025, in seguito all’acquisizione di The Free Press da parte di Paramount Skydance (la nuova entità nata dalla fusione tra Skydance Media, guidata da David Ellison, e l’ex Paramount Global, proprietaria di CBS), Weiss è stata nominata editor-in-chief di Cbs News, un ruolo creato appositamente per lei in questa fase di ristrutturazione aziendale. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Il rinvio del servizio su CECOT di “60 Minutes” smaschera la “censura” a CBS News; Effetto nuovo regime sulla Cbs, i migranti sono argomento tabù; Le regole dell'intelligenza artificiale, l'America tra censure e giustizialismi, Natale a Gaza, il mistero di Botticelli, 3 saggi da leggere, tutto Zalone; Cbs in rivolta dopo il ritiro di un servizio sulle deportazioni.
Gli effetti della cura Ellison sulla CBS emergono chiari (dopo la nomina di Bari Weiss del conservatore The Free Press). All’ultimo 60 minutes ritira un’inchiesta sulle deportazioni di Trump. La libertà d’informazione negli Usa si sgretola in attesa di Ellison su w x.com
Obiettivo dichiarato di Trump, nella partita per Warner Bros Discovery, è "sistemare" CNN, magari facendola fondere (i.e. sciogliere nell'acido) con la CBS News "normalizzata" da Paramount con la culture warrior Bari Weiss https://www.axios.com/2025/12/11/t - facebook.com facebook
