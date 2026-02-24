canale sommerso il ristorante non apre

Per un problema di infiltrazioni di acqua dal canale sommerso, il ristorante Allotria sulla spiaggia non apre più. La famiglia Rastelli, proprietaria del locale, ha deciso di sospendere temporaneamente le attività per valutare i danni strutturali. La struttura si trova più distante rispetto al passato, e le infiltrazioni hanno causato danni alle aree di servizio. La decisione di chiudere mira a garantire la sicurezza prima di riprendere le operazioni.

Un nuovo ristorante Allotria, sulla spiaggia. Una struttura arretrata rispetto all’attuale. Ieri la famiglia Rastelli, titolare dello storico locale, ha annunciato l’intenzione di passare ai fatti. Ma della partita fa parte anche il Comune perché nel terreno, peraltro di proprietà dei Rastelli, l’amministrazione ha in progetto di spostare e mettere in sicurezza il rio Costa. E il cantiere pubblico potrebbe non avere tempi brevi. Un passo alla volta. Dopo settant’anni di attività i titolari dell’Allotria hanno deciso di prendersi una pausa: è la promessa lanciata ieri via social dalla famiglia Rastelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

