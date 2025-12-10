O' Tacos apre un nuovo ristorante a Milano è il sesto in Italia

O’Tacos inaugura il suo quarto punto vendita a Milano, segnando il sesto ristorante in Italia. Parte del gruppo Qsrp, l’azienda continua a consolidare la sua presenza nel nostro paese, portando avanti il successo del concept di french tacos. Milano si conferma quindi una tappa strategica per lo sviluppo del franchising di questa catena innovativa.

