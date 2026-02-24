Can Yaman show a Sanremo | ‘Single hai candidate per me?’ emozione e ironia | ‘Non canto’

Can Yaman ha attirato l’attenzione a Sanremo 2026 perché ha scherzato sulla sua condizione di single, chiedendo ironicamente se ci fossero candidate per lui. Indossando una giacca nera con dettagli luccicanti e mostrando i muscoli, l’attore ha mostrato sicurezza e simpatia sul palco. Ha anche precisato di non voler cantare, preferendo mantenere la sua immagine da attore. La sua presenza ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e i media.

Can Yaman protagonista a Sanremo 2026: perché tutti parlano di lui?. Giacca nera con brillantini ai bordi, muscoli in evidenza, barba scolpita e un’abbronzatura che sfida i riflettori dell’Ariston. Can Yaman entra da star navigata al Festival di Sanremo 2026, anche se per lui è un debutto assoluto nelle vesti di co-conduttore. Al suo fianco, nella prima serata, Carlo Conti e Laura Pausini. La sala stampa è un misto di curiosità e adrenalina. La domanda inevitabile arriva puntuale: “Sei single?”. Lui sorride, gioca, rilancia. Il pubblico apprezza. È il copione perfetto per chi è abituato a reggere la pressione mediatica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

"Non canto, se mai dovrò interpretare un cantante, lo farò", dice Yaman, raccontando di conoscere Claudio Baglioni e di amare le canzoni tristi "che fanno soffrire". "Non sarei Laura Pausini ma avrei voluto essere come Laura Pausini"avrei fatto collaborazioni

