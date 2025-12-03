Scopri perché Kabir Bedi ha accolto con rispetto e affetto il nuovo Sandokan interpretato da Can Yaman, senza nostalgia né rivalità: un passaggio di testimone pieno di dignità e speranza. È tornato Sandokan — ma chi lo ha reso leggenda continua a guardarlo con affetto. Il celebre volto degli anni ’70, Kabir Bedi, non ha reagito con gelosia alla notizia del remake targato 2025 con Can Yaman. Anzi, il suo approccio è stato tutto fuorché nostalgico. Ha accolto il nuovo progetto con una benedizione carica di eleganza, come solo chi ha lasciato un segno indelebile può fare. Oggi Kabir Bedi si divide tra Mumbai e Londra, impegnato in nuove avventure professionali, ma Sandokan continua a seguirlo ovunque. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Kabir Bedi, Nuovo Sandokan: Ecco Cosa Pensa Di Can Yaman!