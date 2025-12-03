Kabir Bedi Nuovo Sandokan | Ecco Cosa Pensa Di Can Yaman!
Scopri perché Kabir Bedi ha accolto con rispetto e affetto il nuovo Sandokan interpretato da Can Yaman, senza nostalgia né rivalità: un passaggio di testimone pieno di dignità e speranza. È tornato Sandokan — ma chi lo ha reso leggenda continua a guardarlo con affetto. Il celebre volto degli anni ’70, Kabir Bedi, non ha reagito con gelosia alla notizia del remake targato 2025 con Can Yaman. Anzi, il suo approccio è stato tutto fuorché nostalgico. Ha accolto il nuovo progetto con una benedizione carica di eleganza, come solo chi ha lasciato un segno indelebile può fare. Oggi Kabir Bedi si divide tra Mumbai e Londra, impegnato in nuove avventure professionali, ma Sandokan continua a seguirlo ovunque. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il celebre attore Kabir Bedi, noto per il suo ruolo di Sandokan in una delle serie più amate degli anni ‘80, ha voluto ricordare la sua esperienza nel panni del celebre personaggio. Ha sottolineato come il grande successo di Sandokan fosse legato ai valori che - facebook.com Vai su Facebook
A cinquant’anni dalla celebre serie #Rai che rese un’icona Kabir Bedi, torna #Sandokan, ora interpretato dall’amatissimo attore turco #CanYaman. Vai su X
Kabir Bedi sul nuovo Sandokan: "Noi non avevamo effetti speciali". Il commento su Can Yaman - L'attore indiano che nel 1976 debuttò in Italia con il ruolo del pirata malese dice la sua su questa nuova serie di enorme successo ... Riporta today.it
Kabir Bedi: “Ogni epoca ha il suo Sandokan, ero davanti alla tigre senza effetti speciali” - L’attore ricorda il personaggio che lo rese una star mondiale, il mitico salto del felino, gli amici di un cast irripetibile e il dolore più grande della sua ... Si legge su repubblica.it
Sandokan, Kabir Bedi punzecchia Yaman: “Ai miei tempi niente effetti speciali”. E spunta un clamoroso errore storico - L'interprete dello sceneggiato anni '70 ha commentato con qualche frecciatina il successo della nuova serie Rai. Da libero.it
Duro colpo per Sandokan, la fiction di Rai 1 sommersa dalle polemiche: "Non toccate Kabir Bedi!" - I fan insorgono sui social all'indomani della messa in onda della nuova serie sulla Tigre di Mompracem con Can Yaman ... Scrive libero.it
Sandokan 2025 vs Sandokan 1976: l’evoluzione di un mito - Scopri le differenze tra Sandokan 2025 e Sandokan 1976: come un mito si evolve nel tempo e nella cultura popolare. Come scrive libreriamo.it
Il nuovo Sandokan, un eroe che difende i popoli e la natura - Il nuovo sceneggiato vede Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, dopo la celebre interpretazione di Kabir Bedi. Lo riporta elzevir.it