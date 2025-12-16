© Iodonna.it - Le coppie arrivano all'altare: qualcuno ci sale, qualcuno gira sui tacchi e se ne va

S u Netflix è disponibile in streaming la penultima puntata di L’amore è cieco Italia condotto da Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Dopo i primi blind date, l’innamoramento e la convivenza, soltanto 4 coppie hanno deciso di giurarsi amore eterno davanti all’altare, ma non per tutti è arrivato il lieto fine. (Attenzione spoiler). Quando “L’amore è cieco”, affidatevi a Benedetta Parodi e Fabio Caressa: il dating show su Netflix X Leggi anche › Benedetta Parodi, Fabio Caressa e il “patto del pigiama”: svelato il segreto del loro amore L’amore è cieco Italia episodio 9 Netflix: i matrimoni delle coppie. Iodonna.it

CAMILLA vuole COMPRARE un COSTUME #Shorts

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Molte coppie arrivano da me dopo mesi di tentativi. Una valutazione mirata aiuta a capire qual è la vera causa e a ritrovare benessere intimo e serenità. Scrivimi per capire come posso aiutarti. #gravidanza #salerno #benessereintimofemminile #ginecologia # - facebook.com facebook