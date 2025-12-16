Vuoi sapere se qualcuno ti ascolta davvero? Conta quante volte sbatte le palpebre

Lo sbattere delle palpebre è un gesto automatico che svolge funzioni essenziali per la salute degli occhi. Ma cosa succede se il numero di volte che le sbattiamo cambia? Scopriremo insieme come questo comportamento può rivelare se qualcuno ci sta ascoltando davvero o meno.

Siamo abituati a sbattere le palpebre decine di volte al minuto senza pensarci: è un gesto automatico necessario per lubrificare e proteggere gli occhi. Eppure, dietro questo riflesso apparentemente banale si nasconde una funzione segreta legata al nostro cervello. Un nuovo studio condotto da ricercatori canadesi del Concordia Hospital di Montreal ha scoperto un legame diretto tra la frequenza con cui sbattono le palpebre e quanto il nostro cervello è impegnato nell’ascolto. In breve: più ascoltiamo attentamente, meno sbattiamo le palpebre. I ricercatori hanno monitorato le persone mentre ascoltavano frasi in diverse condizioni, variando l’illuminazione e, soprattutto, il rumore di fondo. Cultweb.it

