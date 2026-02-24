Can Yaman | Fermo in Turchia? Nessun caso su di me solo controlli ma negativo e rilasciato

Can Yaman, coinvolto in controlli in Turchia, afferma di essere stato fermato solo per verifiche con esito negativo e di essere stato subito rilasciato. La sua presenza alla conferenza stampa di martedì, in forma smagliante e con un’abbronzatura intensa, testimonia la sua determinazione a riprendere la carriera. L’attore si mostra sereno e pronto per il suo nuovo impegno televisivo, lasciando alle spalle le tensioni recenti.

Can Yaman, co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026, si presenta (abbronzatissimo) davanti ai giornalist i nella conferenza stampa di martedì pronto per la nuova avventura. L’attore turco, reduce dal grandissimo successo della serie tv Sandokan, è subito protagonista di un siparietto col padrone di casa Carlo Conti. “Mi batte per l’abbronzatura ma non per il fisico”, ha detto subito il direttore artistico del Festival. LE FOTO DI CAN YAMAN IN CONFERENZA STAMPA Yaman ha chiarito subito quanto successo in Turchia, parlando dell’operazione antidroga che lo ha visto coinvolto a Istanbul. “Non c’è un caso, erano controlli di routine in Turchia, è un periodo così, stanno controllando tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Can Yaman a Sanremo 2026: “Se canto mi arrestano di nuovo in Turchia. Nessun caso droga, sono risultato negativo”Can Yaman ha partecipato a Sanremo 2026, spiegando che cantare potrebbe portarlo di nuovo a essere arrestato in Turchia.

Can Yaman è stato rilasciato: nessun arresto per l’attore fermato per consumo di droga in TurchiaCan Yaman è stato rilasciato dopo essere stato fermato in Turchia nell'ambito di un'indagine sul consumo di droga.

Can Yaman nella bufera: arrestato in Turchia in un maxi blitz antidroga!

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Can Yaman a Sanremo, hotel segreto e richieste ‘speciali’ tra noci pecan e caffè; Donna decapitata a Scandicci, Così si è arrivati al fermo del sospettato; Sanremo, Carlo Conti batte il cinque: Festival 2026 tra prime volte e autocelebrazione; Can Yaman a Sanremo per il Festival, le richieste all'hotel: noci pecan, acqua e caffè. Dove alloggia l'attore turco.

Can Yaman a Sanremo: «Il fermo in Turchia? Nessun caso, solo un controllo di routine»L'attore turco, co-conduttore della prima serata del festival, risponde a una domanda sul suo fermo avvenuto in Turchia per sospetto uso di droga. Yaman è stato rilasciato poco dopo ... video.corriere.it

Can Yaman: Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine - VideoCan Yaman fa chiarezza sul presunto fermo in Turchia: 'Non c'è un caso'. L'attore turco, co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026, ha risposto alle domande dei giornalisti spiegando: 'Erano de ... adnkronos.com

Dopo 50 anni, il primo Sandokan incontrerà il nuovo Sandokan, perché sul palco dell’Ariston, oltre a Can Yaman, co-conduttore della prima serata del festival, ci sarà anche Kabir Bedi. L’intervista di Laura Squillaci, inviata a Sanremo. Tutti gli aggiornamenti s - facebook.com facebook

#Sanremo, Can #Yaman: sono single. L'arresto Non c'è mai stato un caso #Sanremo2026 x.com