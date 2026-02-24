Can Yaman a Sanremo 2026 | Se canto mi arrestano di nuovo in Turchia Nessun caso droga sono risultato negativo

Can Yaman ha partecipato a Sanremo 2026, spiegando che cantare potrebbe portarlo di nuovo a essere arrestato in Turchia. L’attore ha chiarito di aver superato un controllo antidroga, risultando negativo ai test. Durante la conferenza stampa, ha scherzato sul fermo di polizia e ha parlato delle nuove riprese di Sandokan. Ha anche espresso il desiderio di essere come Laura Pausini, che ammira come cantante. La sua presenza ha attirato molte attenzioni tra i presenti.