Can Yaman è stato rilasciato | nessun arresto per l’attore fermato per consumo di droga in Turchia
Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato fermato in Turchia nell'ambito di un'indagine sul consumo di droga. L’attore, inizialmente arrestato nell’ambito di un’inchiesta che coinvolgeva anche altre figure pubbliche, è stato successivamente liberato. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, ma al momento non ci sono conferme di ulteriori provvedimenti nei suoi confronti.
Fermo e poi rilascio per Can Yaman, l’attore turco arrestato nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti che ha coinvolto diversi personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. La notizia è stata diffusa da vari media turchi che specificano come la polizia abbia effettuato un blitz in 9 diversi night club . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
