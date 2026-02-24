Can Yaman arriva a Sanremo ed è choc | dove alloggia e cosa ha chiesto

Can Yaman si trova a Sanremo dopo aver volato da Madrid e atterrato a Nizza senza annunci pubblici. La sua presenza ha sorpreso molti, visto che ha preferito muoversi senza apparire in pubblico. Secondo alcune fonti, l’attore ha richiesto un alloggio discreto in un hotel vicino alla città, lontano dai flash dei paparazzi. La sua visita si svolge senza comunicati ufficiali e senza fare dichiarazioni pubbliche.

L'arrivo è stato silenzioso, quasi studiato nei dettagli. Un volo da Madrid, atterrato a Nizza senza clamore ufficiale, e poi il trasferimento lontano dai riflettori. Eppure, nonostante la discrezione, la notizia ha iniziato a circolare in poche ore, accendendo l'entusiasmo dei fan. Can Yaman è pronto a prendersi la scena della prima serata del Festival di Sanremo, dove affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini in un debutto che promette di essere tra i più commentati di questa edizione. Il suo nome era già tra i più attesi, ma l'attore turco ha scelto una strategia opposta rispetto all'hype che solitamente lo accompagna.