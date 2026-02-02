Can Yaman è arrivato a Sanremo. La conferma arriva dall’account ufficiale di Carlo Conti su Instagram, lasciando intuire che potrebbe essere protagonista di uno degli eventi di questa edizione. I fan sono già in fermento, pronti a scoprire in che ruolo si presenterà sul palco.

Can Yaman arriva a Sanremo: il primo spoiler arriva direttamente dall’account ufficiale Instagram di Carlo Conti. Quest’anno al Festival di Sanremo, accanto alla rassicurante eleganza di Carlo Conti, sembra pronto a sedersi un ospite capace di far alzare il volume dei battiti: Can Yaman. L’amato attore turco potrebbe davvero affiancare il conduttore e direttore artistico in qualità di co-conduttore della prima serata. A rivelare il primo dettaglio è stato proprio Carlo Conti che sul suo account Instagram ha ironizzato scrivendo “CarloKan”. E subito dopo il settimanale Oggi ha annunciato: “Can co-conduttore nella prima serata di Sanremo”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Can Yaman arriva a Sanremo: il primo spoiler. In quale ruolo

