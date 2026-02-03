sanremo 2026 can yaman arriva al festival come co conduttore della prima serata

Questa sera il Festival di Sanremo 2026 prende il via con Can Yaman che conduce la prima serata. L’attesa cresce, e il pubblico si prepara a seguire uno spettacolo che promette musica, divertimento e tanti momenti di scena. La kermesse si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, e già si respira aria di grandi novità.

Ormai manca sempre meno all’avvio dell’attesissima 76° edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio, che già si preannuncia come un mix scintillante di musica, spettacolo e glamour. Dopo settimane di indiscrezioni e toto nomi sui possibili co-conduttori delle varie serate, ecco arrivare il primo grande colpo di scena: Can Yaman salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttore della prima serata accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. Una notizia diffusa attraverso una nota Rai che ha fatto subito battere forte il cuore a milioni di fan, soprattutto quelle che lo hanno seguito con passione in Sandokan e nelle sue numerose apparizioni televisive e social. 🔗 Leggi su Dilei.it

Questa mattina è stata annunciata la presenza di Can Yaman come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Questa mattina si sono fatte più intense le trattative per portare Can Yaman a Sanremo come co-conduttore della prima serata.

