Can Yaman a Sanremo con Kabir Bedi l' incontro dei due Sandokan E fa chiarezza sull' arresto in Turchia

Can Yaman ha partecipato a Sanremo insieme a Kabir Bedi, incontrando il pubblico con il volto noto di Sandokan. La presenza dei due attira l’attenzione dei fan e degli spettatori, soprattutto dopo le voci sull’arresto in Turchia che Yaman ha deciso di chiarire. Durante l’evento, l’attore ha dimostrato di essere spontaneo e naturale, lasciando intendere che la vicenda legale non influenzerà la sua carriera. La serata prosegue con entusiasmo e curiosità.

Bellissimo e pure simpatico. Can Yaman è uno dei grandi protagonisti della prima serata del Festival. Divenuto famosissimo in Italia dopo il grande successo di Sandokan, l’attore turco sul palco dell’Ariston sarà protagonista anche di una “carrambata”: con lui infatti ci sarà anche Kabir Bedi, lo storico Sandokan dello sceneggiato degli anni Settanta, proprio per festeggiare i 50 anni di “Sandokan”. Presente in sala stampa alla conferenza stampa quotidiana Can Yaman ha avuto anche l’occasione di chiarire definitivamente l’episodio del suo arresto in Turchia, avvenuto due mesi fa. “Non c'è un caso, erano dei controlli routine che stanno ancora continuando a fare a tutti quanti in Turchia, è un periodo così per la Turchia, stanno controllando tutti. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

