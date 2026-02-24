Can Yaman a Sanremo 2026 | il successo le storie con Leotta e Bluma il fermo a Istanbul

Can Yaman ha catturato l’attenzione durante la prima serata di Sanremo 2026, motivato dalla voglia di rilanciare la sua carriera in Italia. L’attore, noto per le sue storie con Leotta e Bluma, ha affrontato il palco dell’Ariston con sicurezza, mentre i suoi fan seguivano con interesse ogni suo movimento. La sua presenza ha acceso discussioni sui social, dove molti hanno commentato il suo entusiasmo e la sua energia. La serata continua con altri ospiti e tanti colpi di scena.

Can Yaman è co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026, oggi, martedì 24 febbraio, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. L'ufficializzazione è arrivata come di consueto per bocca del direttore artistico, attraverso un annuncio sui social. Una scelta tutt'altro che casuale, dopo la miniserie Il Turco su Canale 5 e il successo del remake di Sandokan, in cui l'attore turco vestiva i panni della Tigre della Malesia. Solo il finale di stagione è riuscito a totalizzare ben 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share, e la seconda stagione è stata già confermata.